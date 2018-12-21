Hizmet-İş Sendikası Niğde Belediyesi ile sözleşme imzaladı

Ziyarette Niğde Belediyesi ile yapılan sözleşmenin detayları konuşuldu.

Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu ve çok sayıda üye tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Genel Başkan Yardımcıları Yıldız ve Özdemir sendika üyelerine birer selamlama konuşması yaptılar.

Genel Başkan Yardımcılarının ziyaretinden dolayı teşekkür eden Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Celal Yıldız ve Sayın Halil Özdemir Bey'e sendikamızın il başkanlığını ziyaret ettiklerinden dolayı şahsım ve Niğde'de ki üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Bey başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcılarımızın olurlarıyla Niğde'de 20 Nisan'da kurulan sendikamız bugün binlere ulaşan üye sayısıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda Niğde Belediyesi Personel A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile de sendikamızın genelde ki başarısını yerelde de ortaya koyduk. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Bey'in gayretleri ile Türkiye'de taşeron işçilerinde kadroya geçiş gerçekleşmişti. Bu hepimizin malumdur. Genelde ortaya konulan sendikamızın bu başarısı, Genel Başkanımız başta olmak üzere genel başkan yardımcılarımızın desteğiyle yerelde de devam etmektedir. Bu kapsamda Niğde Belediyesinde gerçekleştirdiğimiz sözleşmede emeği büyük olan Niğde Belediye Başkanımız Sayın Rifat Özkan'a da teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyoruz. Sözleşmemiz hayırlı mübarek olsun” dedi.

Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise yaptığı konuşmada; “Bu güzel karşılamada dolayı İl Başkanımız Gökhan Demircioğlu başta olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Taşerondan kadroya geçiş noktasında bu işin mimarları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Mahmut Arslan'dır. Genel Başkanımızın her zaman taşeronda çalışan arkadaşlarımıza yaklaşımı hep aynı olmuştur. Dün sizin yüzünüze bakmayıp bugün kadroya geçince size değer veriyormuş gibi olanlardan olmamıştır Genel Başkanımız. Bu bakımdan öncelikle Genel Başkanımıza sizleri kadroya kavuşturmaya vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda bugünlere gelindikten sonra Niğde'de de kurduğumuz il başkanlığımızda da önemli çalışmalar oldu. Bu kapsamda sizlerle Türkiye'de bugüne kadar olmayan örnek bir sözleşme imzalandı. Burada ki başarı Niğde İl Başkanımız Gökhan Demircioğlu'na aittir. Niğde Belediye Başkanımızın Rifat Özkan'ında hakkını da vermek gerek ki her zaman emekçinin yanında olmuş ve bu sözleşmenin imzalanmasını sağlamıştır. 25 yıllık sendikacılık hayatımda bu kadar güzel ve bu kadar örnek bir sözleşmeyi ilk defa gördüğümü bu konuda da il başkanımıza teşekkür ettiğimi belirtmek isterim. Sendikanıza sahip çıkınız, başkanınıza sahip çıkınız, ortaya koyduğu sözleşme çok önemli ve mükemmel bir sözleşmedir. Bizler bu başarısından dolayı İl Başkanımız Gökhan Demircioğlu'nu tebrik ediyor, kutluyoruz. 28 Aralık 2018 günü yapılacak ve Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan Bey'inde katılacağı Toplu İş Sözleşme törenine ve il başkanlığımızın hizmet binasının açılışına tüm üyelerimizi de davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Karşılamadan dolayı üyelere teşekkür eden Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız; “Sendikacılık faaliyetleri kapsamında Niğde'de yapılan çalışmalarda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türkiye'de bir milyon insan kadroya geçti. Bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir Milyon insanın kadroya geçmesi emekçiler açısından bir devrimdir. Bunun mücadelesini veren HAK-İŞ'tir. HAK-İŞ'in Genel Başkanı Mahmut Arslan'dır. Niğde'de çerçeve sözleşme dışında yetki alıp ortaya konulanda bir başarı vardır. Burada hem Belediye Başkanımız Rifat Özkan'a hemde Sendika İl Başkanımız Gökhan Demircioğlu'na teşekkür etmemiz lazım. İnşallah bu sözleşmenin yanı sıra yeni sözleşmelrinde devamı gelir. İnşallah Toplu İş Sözleşme töreninde de bu coşkumuz devam eder. Hayırlı olsun inşallah” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve Halil Özdemir'e günün anısına hediye taktim etti.