Hizmet-İş Sendikası Temsilcileri İftarda Buluştu

İftar yemeğine Hizmet - İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu'nun yanı sıra, Engelliler Komitesi, Kültür Sanat Komitesi, Gençlik Komitesi ve Kadın Komitesi de katılım sağladı.

Kamu Kurumlarının Müdürleri ve Belediye Başkanlarının da katıldığı iftar programında konuşan Sendika İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; “Davetimizi kırmayan tüm başkan, temsilci ve komitelerimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan bey başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımızın hepinize selamını iletmek istiyorum. Yoğun programları nedeniyle sizlere selamlarını gönderdiler. Malum seçimler sonrası bazı belediyelerde yapılan işten çıkartmalara karşı Genel Merkezimiz yoğun bir çalışma içerisinde ve bu işten çıkarılmaların yaşandığı belediyelerde protesto eylemleri düzenlenmekte. İnşallah genel merkezimizin bu mücadeleleri sonucu işten çıkartılan arkadaşlarımız işlerine geri dönerler. Ramazan ayının maneviyatıyla yapılan tüm ibadetlerimizi Cenab-ı Allah kabul etsin inşallah. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Dünyada Müslümanların gördüğü zulümler ortada. Bizler ülkemizde huzur içerisinde orucumuzu tutup ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Şer odaklarını da def eylesin” dedi.

Başkan Demircioğlu; “Temsilci ve Komitelerimizin yer aldığı iftar programımızı Rabbim hayırlara vesile kılsın. Birliğimiz daim olsun. Hizmet-İş Sendikası olarak biz büyük bir aileyiz. Niğde içerisinde sahada bir yıldır verdiğimiz emekler siz temsilcilerimizin malumudur. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Verilen emeklerin neticesinde büyümeye devam ediyoruz. Cenab-ı Allah sendikamızı daima güçlü ve kuvvetli eylesin inşallah. Davetimize gelerek bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.