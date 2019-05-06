Hizmet-İş'ten Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu tarafından gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e hayırlı olsun temennisinde bulunularak görevinde başarılar dilendi.

Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarının 31 Mart Yerel seçimleri sonrası gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyareti, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.