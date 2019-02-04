Huzurevi sakinlerinin sinema keyfi

Bor Ahmet Kuddisi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden bir grup yaşlı, 'Bizim İçin Şampiyon' filmi gösterimine katıldı.

Sinemaya gelen yaşlılar, görevlilerin yardımıyla salona yerleştirildi. İhtiyar delikanlılar, ilgiyle izledikleri filmde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan ve yöneticiliğini yaptığı Huzurevinde halen 130 engelli ve yaşlının kaldığını, birçok yaşlının sosyal hayattan kopuk olduğunu, yaklaşık 80-90 engelli ve yaşlının bütün öz bakımların personel tarafından yapıldığını, bir kısım yaşlının ise diğerlerine nazaran kısmen daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

Kuruluş Müdürü Cemil Öztürk; "Yaşlılarıyla irtibatını koparmış bir toplum hikmetle, tecrübeyle, bilgelikle bağını kesmiş demektir. Ne yazık ki son yıllarda yaşamın hızlı akışı, yaşlıları hayatımızdan öteliyor. Modernite (Modernizm) gençliği o kadar kutsuyor ki yaşlılık düşkünlükle özdeş hale gelerek itibarsızlaştırılıyor. Oysa yaşlılık, yaşanmışlığın birikimiyle kıymetlidir" dedi

Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik fırsat buldukça, eğlence, kültürel geziler, ziyaret, sinema, piknik vb. etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Öztürk: “Sinema etkinliği ve ara ara gerçekleştirdiğimiz diğer sosyal faaliyetlerle geçmişimizin canlı şahidi yaşlılarımızın varlığını topluma hatırlatılmak istedik. Bunun yanında yaşlılarımızın, eğlenmeleri hoş vakit geçirmeleri sağlandı. Bu kapsamda Huzurevinde kalan yaşlılarımızı sosyal hayata katılımlarını ve uyumlarını sağlamak ve eğlenmeleri açısından dramatik komedi tarzı olan ‘Bizim için Şampiyon' filmini izletmek için sinemaya götürdük" dedi. Müdür Öztürk, ayrıca yaşlıların sinema etkinliğine destek olan Niğde Sineması yetkilisine kurumu adına ayrıca teşekkür etti.