İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İhale operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10’u daha adliyeye sevk edildi.

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla Niğde merkez ile ilçelerden Ulukışla ve Bor'un yanı sıra Kayseri'de eş zamanlı "parazit" operasyonu düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.