İhtiyaç Sahiplerinin Bayramlıkları Kızılay'dan

Yardımların devam ettiğini açıklayan Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu; “Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kendilerine ve çocuklarına kıyafet alamayan ailelerimize giysi yardımlarımız devam ediyor. Bir yandan erzak dağıtımları, et konserve dağıtımları, sürerken diğer yandan bayramın yaklaşması ile kendisine ve ailesine bayramlık alamayan ailelerimize kıyafet yardımı yapıyoruz. İlimiz Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan depremzede vatandaşlarımız için kampüs içiresinde bulunan Kızılay Butikte gece gündüz demeden depremzedelere ve Niğde halkımıza bayramlıkları hazırlamaya devam ediyoruz. Bu bayram depremzede vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailemizin bayramlıkları Kızılay'dan. Bayramlık kıyafetlerini alan kardeşlerimizin ve çocuklarımızın sevinci her şeye değer” dedi.

15 bin depremzedeye kıyafet yardımı

Kızılay olarak yılın 12 ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını belirten Gençoğlu; “ Kızılay olarak sadece bayramlarda veya afet durumlarında değil yılın 12 ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Kızılay şubemizin alt katında ve kampüs içerisinde bulunan butiklerimizde ülkemizde yaşanılan deprem sonrası ilimize gelen depremzede vatandaşlarımıza giysi yardımı yaptık. Bu butiklerde 15 bine yakın depremzede vatandaşımıza kıyafet yardımında bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Ayrıca nakit yardımında da 1500 kişiye kişi başı 1000 TL olmak üzere nakit yardımında bulunulduğu gibi 500 TL'lik alışveriş çeki yardımında da bulunduk. Öte yandan depremzede ve ihtiyaç sahibi 10 bin vatandaşımıza da gıda yardımında bulunduk. Her bayram olduğu gibi bu bayram da çocuklarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bayramlık yardımında buluyoruz” dedi.