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İki gencin tartışması kanlı bitti

Niğde’de iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Niğde'de iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Balhasan Mahallesi Uzun Sokak üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre, Ş.A. (21) ile B. E. (17) sokak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle B. E. ekmek bıçağı ile Ş. A.'yı sol bacağından yaraladı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden B. E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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