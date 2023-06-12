İlkokul öğrencileri köy okullarına kitap bağışladı

Niğde'de Selçuk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri; 'Kütüphanenize bir kitap da bizden olsun' projesi çerçevesinde toplanan kitaplar köy okullarına bağışladı.

Türkan Tokay koordinatörlüğünde Bor Bahçeli Gazi İlkokulu'na, 2-B sınıfı öğretmeni Seher Musalli koordinatörlüğünde 18 Mayıs Perşembe günü Altunhisar Barbaros İlkokulu'na, 2-D sınıfı öğretmeni Mehtap Balaban Şimşek koordinatörlüğünde Yakacık Cumhuriyet İlkokulu'na planlanan gezi programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen proje gezisi çerçevesinde, hem öğrencilerin kaynaşmaları sağlandı hem de Selçuk İlkokulu Okul Müdürlüğü tarafından yaptırılan kitaplıklar ve toplanılan kitaplar köy okullarının kütüphanelerine bağışlandığı ifade edildi.

Gezi süresince öğrenciler birbirleriyle kaynaşma imkanı bulurken, Okul Müdürü Serdal Pekel ise hayata geçirilen projeyle ilgili olarak teşekkürlerini belirtti.