İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnfaz Koruma Memurlarına ‘Stresle baş etme ve Öfke Kontrolü' eğitimi verildi

Niğde’de Açık ve kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan İnfaz Koruma Memurlarına stresle baş etme konulu seminer verildi.

Niğde'de Açık ve kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan İnfaz Koruma Memurlarına stresle baş etme konulu seminer verildi.


Niğde Ticaret Odasında düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Kapalı ve Açık ceza infaz kurumunda görevli Psikolog Leman Akkurt, Stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları ve beden dili konularında bilgi verdi.


Akkurt, Stres ve stresle baş etme teknikleri, iletişim hataları, beden dili konularında farkındalık kazanılması, mesleki doyumun artırılması ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik sunum yaptı.


Seminere Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Osman Yağcı, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Denetimli serbestlik Müdürü Ömer Taşcı ve adliye personeli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.