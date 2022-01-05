İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnşaatta kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Niğde’de bir inşaatın önünde, 35 yaşında erkek cesedi bulundu.

Niğde'de bir inşaatın önünde, 35 yaşında erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre İlhanlı Mahallesinde inşaat halinde bulunan binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakini durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrollerde yerde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni, incelemelerin ardından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ayrıca üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.