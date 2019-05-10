İntihardan 10 yaşındaki çocuğu vazgeçirdi

Niğde'de inşaat halindeki bir apartmanın 15. katına çıkan 40 yaşındaki inşaat ustasını, olay yerine gelen 10 yaşındaki çocuğu polis megafonundan “Baba seni çok seviyorum aşağı in” diyerek, intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

Olay, Eski Fertek yolunda bulunan bir inşaatta meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle inşaat ustası M.D. (40), çalıştığı inşaatın 15. katında bulunan iskelelere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çalışma arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik uğraşlarına rağmen M.D. intihardan vazgeçmeyince, olay yerine 10 yaşındaki oğlu H.E.D. getirildi. Küçük çocuk polis megafonundan, “Baba aşağı in lütfen. Seni çok seviyorum. Korkutma beni. Lütfen aşağı in hadi” diyerek babasını intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Daha sonra H.E.D. babasının bulunduğu kata çıkarak burada da babasını intihardan vazgeçirmeye devam etti.

M.D., uzun süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti.