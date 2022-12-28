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İş yerinin kazan dairesindeki yangın büyümeden söndürüldü

Niğde’de oto lastik satışı yapan bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Niğde'de oto lastik satışı yapan bir iş yerinin kazan dairesinde çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, merkez Nar Mahallesi'nde oto lastik satışı yapan bir iş yerinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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