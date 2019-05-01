İşçi bayramında çalışan işçiler

Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapanların yanı sıra birçok işçi de çalışmaya devam ediyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumları ve bazı özel sektörlerde çalışanlar resmi tatil gereği çalışmazken, bazı işçiler de sabah erken saatlerde işlerinin başına geçti. Uzun yıllardır simit satarak geçimini sağladığını belirten Mustafa Akdeniz, "1 Mayıs ile hiç aramız yok, öldü. Yıllardır çalışıyoruz aynı devam. Ne tatilim var? Ne bayramım” dedi.

Fırın işletmesinde çalışan Tuncay Şener ise, “Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, Türkiye'de memurlar, öğrenciler, öğretmenler yatıyor ama işçiler çalışıyor. Biz ekmek çıkarıyoruz. Ekmeği kim çıkaracak? Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye biz de ekmek çıkarmaya devam ediyoruz” diye konuştu.