İşçilerden anlamlı kampanya

Türk Metal Sendikası Niğde Temsilcisi Musa Alaş, 200'e yakın işçiyle beraber kıyafet yardımı kampanyası başlattıklarını söyledi.

600 çocuk için toplanan kıfayetler Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

Türk Metal Sendikası tarafından 'Dolapları Doldurmasın, Yürekleri Isıtsın' sloganıyla başlatılan ‘İhtiyacı olan insanları, kullanmadığınız kıyafetleri buluşturalım' projesi kapsamında yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Türk Metal Sendikası Niğde Temsilcisi Musa Alaş, çocuk mont, bot, kazak, gömlek gibi ürünleri toplayarak vakfa bağışladık'' dedi.

Alaş, açıklamasında şunları söyledi: ‘ ‘SOSYAL sendikacılıkta zirve yapmış , her zaman bir adım önde olan Türk Metal Sendikası sosyal ve kültürel kulüpleri üyelerimiz tarafından 'Dolapları Doldurmasın, Yürekleri Isıtsın' sloganı ile başlayan sosyal sorumluluk projesine 200'e yakın işçi arkadaşımız destek verdi. Toplanan kıyafetler Niğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak'' diye konuştu.