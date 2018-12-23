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İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

Niğde’de patates işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Niğde'de patates işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Gölcük Kasabası'nda meydana geldi. Patates deposuna giden işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu evin duvarına çarptı.


Kazada minibüste bulunan Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybederken, 16 işçi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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