Işık ihlalleri kazaları beraberinde getirdi

Niğde'de trafik kazaları KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Niğde'de meydana gelen trafik kazaları KSYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameralarına yansıdı. Işık ihlali sonucu meydana geldiği görülen kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Niğde Merkez Derbent Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, sarı ışıkta geçen otomobil ile motosiklet çarpıştığı, Nar Sosyal Tesisler civarında ise ışık ihlali sonucu kamyonet ile otomobil çarpıştığı kazalar anbean kameralara yansıdı.