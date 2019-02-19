İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İyi Tarım Uygulamasında 144 çiftçi sertifika aldı

Niğde’de“İyi Tarım Uygulaması” kursuna katılan 144 çiftçiye sertifikaları verildi.

Niğde'de“İyi Tarım Uygulaması” kursuna katılan 144 çiftçiye sertifikaları verildi. Niğde Ziraat Odası tarafından açılan “İyi Tarım Uygulaması” kursuna katılan 144 çiftçi için sertifika töreni düzenlendi.


Törende konuşan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'de 3 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilere iyi tarım uygulaması eğitimi verdiklerini söyledi.


Kenar şunları dedi: “Çevre insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden bir tarımsal üretim yaygınlaştırılması tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda iç ve dış piyasada ürünlerimizin güvenilir gıda olarak üretimin yapılması açısından iyi tarım uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Bioçeşitliliği göz önünde bulundurarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bir üretim yapmak ancak ve ancak iyi tarım uygulama kriterlerini yerine getirmekle mümkün olacaktır. Üretim konusunda iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması artarak devam edecektir. İlimiz üretiminde en önemli yere sahip olan ürünler patates, fasulye, meyve bahçeleri, halana ve kabaktır. Bu ürünler iyi tarım uygulamaları kapsamındaki projemize dahil edildi ve bu ürünleri üreten 144 çiftçimiz sertifika almaya hak kazanmış bulunmaktadır.”


Konuşmanın ardından çiftçilere sertifikaları verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.