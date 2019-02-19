İyi Tarım Uygulamasında 144 çiftçi sertifika aldı

Niğde'de“İyi Tarım Uygulaması” kursuna katılan 144 çiftçiye sertifikaları verildi. Niğde Ziraat Odası tarafından açılan “İyi Tarım Uygulaması” kursuna katılan 144 çiftçi için sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde'de 3 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilere iyi tarım uygulaması eğitimi verdiklerini söyledi.

Kenar şunları dedi: “Çevre insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden bir tarımsal üretim yaygınlaştırılması tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ilkeleri doğrultusunda iç ve dış piyasada ürünlerimizin güvenilir gıda olarak üretimin yapılması açısından iyi tarım uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Bioçeşitliliği göz önünde bulundurarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bir üretim yapmak ancak ve ancak iyi tarım uygulama kriterlerini yerine getirmekle mümkün olacaktır. Üretim konusunda iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması artarak devam edecektir. İlimiz üretiminde en önemli yere sahip olan ürünler patates, fasulye, meyve bahçeleri, halana ve kabaktır. Bu ürünler iyi tarım uygulamaları kapsamındaki projemize dahil edildi ve bu ürünleri üreten 144 çiftçimiz sertifika almaya hak kazanmış bulunmaktadır.”

Konuşmanın ardından çiftçilere sertifikaları verildi.