Jandarma ekipleri hint keneviri ele geçirdi

Niğde'de jandarma ekipleri bir evin bahçesinde 33 kök kenevir ele geçirdi.

Niğde il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Merkeze bağlı Ağcaşar Köyünden A.E'nin evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve yaptıkları operasyonda bahçede 33 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi. Olay ile ilgili ise A.E. gözaltına alındı.