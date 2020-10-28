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Jandarma gaz maskeli definecileri suçüstü yakaladı

Niğde’de kaçak kazı yapan gaz maskeli 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de kaçak kazı yapan gaz maskeli 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiftlik İlçesi Çardak Köyü Susandı mevkiinde bulunan alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun zamandır takibi yapılan şüpheli iki şahsı define bulmak amacı ile izinsiz olarak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Ekiplerin kaçak kazı yaptığı bölgede yaptığı inlemede 6 metre derinliğinde ve 5,5 metre genişliğinde bir alanın kazılmış olduğu tespit edildi.


Şüpheliler gözaltına alınırken kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

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