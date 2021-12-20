Jandarma hayvan koruma timi görev başında

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 02 Ağustos 2021 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürüten Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi İlimizde vatandaşlarımızda farkındalık yaratma amacıyla çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenebilecek suçlarla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışmalarını yürütmektedir. Envanterinde bulunan özel dizayn edilmiş aracıyla sorumluluk bölgesindeki tüm doğal yaşam alanları, Milli Parklar ve ulaşımı güç olan bölgelerde çalışmalarını etkin ve kararlı bir şekilde devam ettirecektir” ifadeleri yer aldı.