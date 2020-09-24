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Jandarma kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi

Niğde’de jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine gittikleri evde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah ele geçirdi.

Niğde'de jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine gittikleri evde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah ele geçirdi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı bir kasabada Ö.K. isimli şahsın evinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda söz konusu silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ö.K. hakkında işlem başlatıldı.

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