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Jandarma Konaklı'da çiftçilerin römorklarına reflektör taktı

Niğde İl Jandarma Komutanlığının başlattığı ’Römorkuna tak reflektör, hem görünür ol, hem gör’ projesi kapsamında Konaklı Kasabasında çiftçilerin römorkuna reflektör takıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığının başlattığı 'Römorkuna tak reflektör, hem görünür ol, hem gör' projesi kapsamında Konaklı Kasabasında çiftçilerin römorkuna reflektör takıldı.


'Römorkuna tak reflektör, hem görünür ol, hem gör' projesi kapsamında Konaklı Kasabasında çiftçilerin römorkuna reflektör takılıyor. Proje kapsamında 15 bintraktöre reflektör takılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde Merkeze bağlı Sazlıca Kasabası'nda açılışı gerçekleştirilen projede jandarma ekipleri, kasaba ve köydeki çiftçilere hem eğitim vererek reflektör takılmasının önemini anlatıyor.


Projenin Niğde genelinde devam edeceği belirtildi.

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