Jandarma operasyonunda 4 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler tarafından Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Beldesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 4 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.