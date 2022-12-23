Jandarmadan sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

Niğde'de düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesi ile Ulukışla ilçesi Kolsuz köyünde, sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenlediği operasyonda; bin 510 litre sahte alkol, 3 ruhsatsız av tüfeği, muşta, define arama dedektörü ve tarihi olduğu değerlendirilen 24 adet sikke ve obje ele geçirdi. Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan ekiplerce, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Yeşilgölcük beldesinde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakaladı. Şüphelilerle birlikte 15 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.