Jandarmadan sahte içki operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri içkili restoranlara düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.
Niğde'de jandarma ekipleri içkili restoranlara düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda sahte içki ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesinde bulunan 7 içkili restoranda eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bazı restoranlarda sahte 7,5 litre rakı, 1 litre şarap, 1,5 litre viski, 1 litre votka ve 17 adet anason kiti ele geçirildi.
Sahte içki ele geçirilen mekana cezai işlem uygulandı.