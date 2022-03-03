İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirdi.


Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda Bahçeli Beldesinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 390 adet sikke, 90 adet tarihi obje, 9 adet yüzük, 3 adet haç ve 1 adet taç ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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