Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Niğde'de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve, silah ve tarihi eser sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Ulukışla Jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 115 gram esrar, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tarihi eser sikke ve 1 adet tabanca ile 110 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili O.E., T.E. ve H.S. gözaltına alınırken şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.