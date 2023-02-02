İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Niğde'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma çerçevesinde Bağlama Beldesi ve Yeşilburç köyüne operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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