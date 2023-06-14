İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 199 kök ve 121 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak nitelendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek bulundu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan zanlılar hakkında da adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.