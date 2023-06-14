Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşler beldesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 199 kök ve 121 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, elektronik terazi, tarihi eser olarak nitelendirilen 70 sikke, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 kasatura ve 14 fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan zanlılar hakkında da adli işlem başlatıldı.