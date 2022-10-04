İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan, kenevir ekimi yapan ve satan kişilere yönelik istihbarı çalışmalar sonucu merkeze bağlı Ağcaaşar Köyünde bir eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 35 gram uyuşturucu madde, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 35 fişek ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi karakola götürüldü.

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