Jandarmanın operasyon düzenlediği ev cephanelik çıktı

Niğde'de jandarma ekipleri ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağcaşar Köyünde 17 şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 7 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet tabanca şarjörü ve bu tabancalara ait 306 adet tabanca fişeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 104 adet av tüfeği fişeği, 2 adet delici kesici alet, 2 şişe bandrolsüz içki ve yaklaşık 5 gr kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonla ilgili 19 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.