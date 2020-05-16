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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Ü.A'nın aracında ve F.P'nin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 121 mermi, satışa hazır 152 gram metamfetamin,esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.



Evde ve araçta bulunan materyallere el konulurken, jandarma karakolundaki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden F.B tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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