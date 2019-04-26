Kablo çalan çete yakalandı

Niğde'de otoyolda bulunan kabloları çalan çete, polis ekiplerince yakalandı.

Niğde-Adana otobanında bulunan 3. ve 4. tünel arasında iki aracın yol kenarında bulunan kabloları çaldıkları ihbarı üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanıldığı belirtilen 31 KIB 58 plaka sayılı aracı Eminlik Gişeleri'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada bakır kablolar ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen ikinci araç olan 31 D 5021 plaka sayılı araç ise Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınarak Ulukışla İlce Emniyet ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet B., Hamza K., Kemal B., İbrahim K., Emrah O. ve Selahattin O., emniyetteki işlemlerin ardından Ulukışla Adliyesine sevk edildi. 6 şüpheli de tutuklanarak Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.