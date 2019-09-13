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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan C.B, E.T. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, M.K'nın dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.


Ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu.

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