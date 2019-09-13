Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan C.B, E.T. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, M.K'nın dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu.