İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızları tutuklandı

Niğde’de polis ekipleri tarafından yakalanan kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yakalanan kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri merkezde bir evde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler olayın şüphelileri olduğu tespit edilen S.Ü. ve S.B. çalmış oldukları 18 top kablo, 1 adet pompalı tüfek ile birlikte yakaladı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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