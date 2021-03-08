Kadın dağcılar Bolkarlara tırmandı

Niğde'de kadın dağcılar Bolkar dağlarında “Kadına Şiddete Hayır” pankartı açtı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup dağcı Bolkar dağlarına tırmanış yaptı. Dağcılar tırmanış sırasında “Kadına Şiddete Hayır” pankartı açtı. Grup adına açıklamada bulunan Levent Koç, “8 Mart Dünya kadınlar günü vesilesi ile Niğdeli dağcılar olarak Niğde'de bulunan Bolkar dağlarına Karagöl mevkiine kış tırmanışı yapmış bulunmaktayız. Malumunuz ülkemizde son zamanda fiziksel ve psikolojik birçok şiddetle karşı karşıya kaldı kadınlarımız. Buna vurgu yapmak için arkadaşlarımızla beraber bu tırmanışı yaptık. Ve sloganımızı atmak için bekliyoruz” dedi.