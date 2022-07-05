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Kafede oturanlara silahla ateş edip kaçtı: 1 yaralı

Niğde’de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı.

Niğde'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.



Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Oturan müşterilere başında şapka bulunan bir şüpheli, pencereden tabancayla ateş ederek kaçtı. Müşterilerden biri ise yanındaki tabancayla şüpheliye ateş ederek karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cam parçasıyla yaranan müşterilerden M.S., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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