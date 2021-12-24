İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kale çevresinde koruma ve yenileme projesi başladı

Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinde yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım çalışmaları Niğde Belediyesi teknik personelleri Niğde Müzesi ve Özel İdare KUDEB yetkili personelleri ile MEDAŞ yetkilileri denetiminde yapılıyor.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Kale Çevresi Koruma ve Yenileme Projemiz kapsamında proje alanında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca korunmaya değer bulunmuş yapılar ve tescilli yapılar hariç; uzlaşması tamamlanmış metruk ve aykırı yapıların yıkımına başladık. İnşallah en kısa süre içinde bu projemizi tamamlayıp şehrimizi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Yerli ve yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret etmeye başladıklarında şehrimizde hareketlilik artacak ve hemşerilerimizin gelir düzeyi artacak. Her alanda şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.