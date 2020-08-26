Kale Projesinde hak sahipleri ile görüşme yapılmaya başladı

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi kapsamında Kale Mahallesi'nde TOKİ irtibat bürosu hizmete başladı.

Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi içerisinde bulunan mülkiyet sahipleri, Niğde Kalesinde yeni hizmete açılan irtibat bürosuna randevuyla giderek TOKİ ile Kentsel Dönüşüm uzlaşma görüşmeleri yapabilecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin yıllardır beklediği Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesi çalışmalarının başladığını açıkladı.

Kale'deki TOKİ irtibat bürosuna giderek incelemelerde bulunan Başkan Emrah Özdemir; “Niğde Kalesi'nde bizim hayalimiz olan bir projemiz vardı. 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle TOKİ ile ortak yürüttüğümüz bu projemizde vatandaşlarla görüşmek için büromuzu kurduk. Bugün itibariyle de büromuz faaliyette, güzel haberler alıyoruz 8 tane hak sahibi ile ilk günden anlaştık. Bu tür projelerde hak sahipleriyle anlaşmak biraz zaman alabiliyor ama Kale projemiz bizim Yıllardır beklenen ve Niğde'nin özlediği bir projeydi, Allah'a şükürler olsun görüşmelerimize çok sağlıklı bir şekilde ilk günden itibaren devam ediyoruz. Yaklaşık 3000-3500 hak sahibi ile 3 ay içerisinde birebir görüşeceğiz. Hedefimiz 3 ay içerisinde bu görüşmeleri tamamlayıp gereken kamulaştırmaları ya da takas işlemlerini yapmak. Kaledeki yıllardır özlemle beklediğimiz koruma ve yenileme alanı projemizi de 2021 yılı bahar ayında da ilk kazmasını vurarak başlamış olacağız” dedi.

Başkan Özdemir açıklamasını şu cümlelerle noktaladı. “Şehrimiz için çok önemli bir proje, Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje olarak görüyorum. Yıllardır özlem duyduğumuz bir projeydi Allah'a şükürler olsun pandemi demeden herhangi bir bahane üretmeden TOKİ ile birlikte yürütüyoruz ve çok da güzel hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar emeği geçen belediyedeki arkadaşlarımız, TOKİ Başkanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Milletvekillerimiz, tabii ki en başta da bu alanı Resmi Gazete'de koruma ve yenileme alanı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimiz adına halkımız adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Projemizin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum”