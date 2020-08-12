İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon ile otomobil çarpıştı 1'i ağır 2 yaralı

Niğde’de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eski Adana yolu Sazlıca yakınlarında meydana geldi. 68 ABC 236 plakalı kamyon ile 51 DK 601 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan Murat A. (40) ile Muhammet Ali Ö. (23) yaralandı. Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan Murat A.'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken kaza inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.