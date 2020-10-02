Kamyonette kaçak matkaplar ele geçirildi

Niğde'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta, gümrük kaçağı olduğunu değerlendirilen 55 matkap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler kavşağında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen farklı marka ve modellerde şarjlı ve elektrikli toplam 55 matkap ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü M.K gözaltına alındı.