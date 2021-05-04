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Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor

Niğde’de daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca çalan ve miyavlayan kedinin görüntüsü izleyenleri güldürüyor.

Niğde'de daireye girebilmek için kapının tokmağını defalarca çalan ve miyavlayan kedinin görüntüsü izleyenleri güldürüyor.


Bor ilçesinde eve girebilmek için kapının kenarındaki ayakkabılığa çıkan kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine defalarca tokmağı çalan ve miyavlayan kedi görenleri gülümsetti.


Kedinin sosyal medyaya yüklenen görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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