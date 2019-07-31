Karadeniz değil, Demirkazık etekleri

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Aladağ-Bademdere Trekking Grubu, Niğde Bademdere Köyü’nün Seyirtepesine salıncak inşa etti.

Aladağ-Bademdere Trekking Grubu, Niğde Bademdere Köyü'nün Seyirtepesine salıncak inşa etti.


2 hafta önce Osman Demirden, Yasin Kayhan ve Hamit Ulupınar tarafından kurulan grup, köylerini turizme kazandırmak ve çocukların doğayla iç içe olmalarını sağlamak için Bademdere Köyü'nün Seyirtepesine bir salıncak inşa etti. Salıncağı kurdukları gün çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaları sonrasında Adana ve Niğde merkezden gelen trekking ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisi ile karşılaştılar.


Grup, köyleri için faydalı projelere imza atmaya devam edeceklerini, bir sonraki projelerini köylü vatandaşlar ile birlikte imece usulü yapıp yaylalarındaki piknik alanı ve yeşil alanlarını çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi.

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