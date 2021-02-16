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Karın keyfini çocuklar kayarak çıkardı

Niğde’de çocuklar tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Niğde'de çocuklar tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.


Öğle saatlerinden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de Niğde Yenice Mahallesindeki çocuklar tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de karda kayan Niğdeli çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.


Uzun zamandır kar yağmasını bekleyen çocuklar doyasıya kayarak karın keyfini çıkarttı.

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