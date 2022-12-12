Karton bardak kullanmayan öğrenciler içeceklerini indirimli alacak

Türkiye'de ilk Sıfır Atık belgesi alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi atık yönetiminde en fazla atık olarak karşılaşılan karton bardak kullanımını azaltmak için örnek bir proje başlattı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Sıfır Atık ve Yeşil Kampüs çalışmaları çerçevesinde termos veya kupa bardağını getiren öğrenciler, üniversite kantininden daha uygun ücretle çayını ve kahvesini alabilecek. Kağıt ve plastik bardak kullanımını sıfırlamak amacıyla başlatılan proje mühendislik fakültesi kantininde pilot uygulama olarak başlatıldı. Öğrencilere okul kantinlerinden karton bardak yerine kendi bardakları ile çay veya kahve aldığında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu amaçlarının atıkları üretip geri dönüşüme göndermekten ziyade, atık üretiminde önleyici tedbirler almak olduğunu söyledi.

Rektör Uslu; “Sıfır atıkta üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıfır atık belgesini alan üniversitedir. Kendimize ait atık getirme merkezimiz mevcut burada preslemeler ve sınıflandırmalar yapabiliyoruz. Bugüne kadar 56 ton kadar atığı geri dönüşüme gönderdik ve bu anlamda yapmak istediğimiz atık üretim geri dönüşüme göndermekten ziyade bunu önleyici tedbirler neler alabiliriz diye düşündük bu bağlamda da atıklarımızın çoğu kağıt atıklardan oluşmaktaydı bunun önleyici tedbirleri olarak ilk aşaması olarak da özellikle kantinlerimizde bir çalışma başlattık. Kupasını veya termosunu getiren öğrencilerimize sıfır atık çerçevesinde yarı yarıya, yüzde 50'ye varan indirimlerde çay yada kahve vereceğiz” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkez Müdürü Doç Dr. Ece Ümmü Deveci ise karton bardaklardaki tehlikeden bahsederek, "Karton bardak kullandığınızda mikroplastik içiyorsunuz, doğaya zarar veriyorsunuz, karton bardağın atık yönetiminin çok zor olduğunu aslında bir uygulamayla da anlatmış oluyoruz. Karton bardak adı üstünde karton gibi anlatılan ama aslında kompozit bir yapıdan oluşan, iç kısmı kaygan bir plastik yapıdan oluştuğu için de maalesef olarak kağıt olarak değerlendirilmeyen kompozit bir yapıya sahip. Üniversitemiz de de günde binlerce karton bardak kullanımı var ve bu karton bardağın da atık yönetiminde gerçekten problem yaşıyoruz. Bu uygulamayla belki karton bardak kullanımını azaltırız, öğrencilerimize daha sağlıklı çay, kahve sunarız diye düşünüyoruz. Çünkü karton bardağa sıcak suyu koyduğunuz andan itibaren içerisinde binlerce mikroplastiğin oluştuğunu görüyoruz aslında kahve içmiyoruz mikroplastik çorbası, mikroplastik çayı içiyormuşuz gibi algılanabilir” diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde başlatılan uygulama, üniversitenin 14 fakülte ve 6 yüksek okulunda da uygulanacak.