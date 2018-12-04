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Kayıp dağcıyı arama çalışmalarına kar engeli

Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arama çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Niğde Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına kar yağışı nedeniyle ara verildi. Çalışmaları yerinde izleyen Kayıp Dağcı Mustafa Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç, "Allah'tan ümit kesilmez, mutlu haber bekliyoruz" dedi.


Demirkazık dağında çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Sabah saatlerine arama çalışmalarına devam eden ekipler, kar yağışının başlamasıyla beraber çalışmalara ara verdi. Operasyonla kurtarılan dağcı Hilal İşçan da, çalışmaların yürütüldüğü Mümtaz Çankaya Dağ evine gelerek, yaşadıklarını ekiplere anlattı.


Çığ altında kalan 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç da, "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah ölü yaralı neyse umudumuzu koruyoruz. Mustafa Kemal dağcılığı seviyordu. 2-3 yıldır gidiyordu, çoğundan da haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babamla amcamla beklemeye devam ediyoruz'' dedi.


Öte yandan, Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman da, olay yerinde çalışmaları yakından takip ediyor.

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