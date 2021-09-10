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Kayserili işadamından hastaneye 400 bin TL'lik destek

Kayserili işadamı Duran Baykan, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 400 bin TL değerinde cihaz bağışında bulundu.

Kayserili işadamı Duran Baykan, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 400 bin TL değerinde cihaz bağışında bulundu.


Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaklaşık 400 bin değerinde 2 adet diyaliz cihazı ve 1 adet ultrasonografi cihazı alınması için bağış yapan Kayserili işadamı Duran Baykan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

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