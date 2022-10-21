Keçiyi düştüğü su kuyusundan AFAD kurtardı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Divarlı kasabasında Cemal Erken, su kuyusuna düşen keçisini kendi imkanları ile kurtaramayınca AFAD'dan yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda keçiyi düştüğü su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.