İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar gözaltına alındı

Niğde’de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Niğde'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesinde kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda şüphelilerden Ö.E,D.A'yı Adana'da, M.B ve M.Ç'yi ise Aksaray'da gözaltına aldı.


Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler Bor Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.