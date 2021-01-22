Kepçe ile kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Niğde’de sit alanında iş makinesi ile kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Niğde'de sit alanında iş makinesi ile kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Niğde İl Jandarma ekipleri Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesi Kule mevkiine bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler 6 kişiyi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakalandı. İş makinesine el konulurken, 6 kişi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.