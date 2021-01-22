İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kepçe ile kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Niğde’de sit alanında iş makinesi ile kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Niğde'de sit alanında iş makinesi ile kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Niğde İl Jandarma ekipleri Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu beldesi Kule mevkiine bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler 6 kişiyi iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakalandı. İş makinesine el konulurken, 6 kişi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.